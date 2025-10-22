初入閣した小野田紀美経済安全保障担当相は22日の就任記者会見で、サプライチェーン強靱化や、重要技術の流出対策などが経済安全保障を確保する上で重要だとの見解を示し「さまざまな課題に必要な体制を構築し、スピード感を持って取り組む」と強調した。外国人共生も所管することには「排外主義に陥ることなく国民の安全を確保する」と強調。国土の管理など外国人との秩序ある共生社会に向けた施策を総合的に推進する」と語っ