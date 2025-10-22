10月21日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）ウチカフェでプレミアムロールケーキの新作、2層のマロン登場！渋皮栗のダイスカットに栗のホイップクリーム、さらに濃厚なマロンクリームでまさに栗尽くしのロールケーキです。食レポを紹介します！■プレミアムロールケーキ2層のマロン 248円(税込)ウチカフェスイーツ大人気のプレミアムロールケーキの新作は、毎回間違いない美味しさ…！栗尽くしのロールケーキ…