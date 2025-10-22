【その他の画像・動画等を元記事で観る】10月よりNHK総合にて放送中のTVアニメ「キングダム」第6シリーズのノンクレジットOP＆EDムービーがアニメ公式YouTubeにて公開となった、オープニングはいきものがかりが歌う「生きて、燦々」、そしてエンディングは友成空が歌う「咆哮」。OP、EDともに、仲間との誓いを胸に戦場を駆け巡る様子やそれぞれの信念を抱いて歩んでいく姿に心が震える映像となっている。いよいよ次回放送の第4話よ