10月21日（火）からローソン（「ローソンストア100」を除く）ウチカフェでふわもち生シフォンの新作登場！今回は「焼き芋」の生シフォンです。秋の味覚スイーツの味わいやいかに？！食レポを紹介します！■ふわもち生シフォン焼き芋 279円(税込)前回は抹茶の生シフォンでしたね。今回は、秋の味覚「焼き芋」の生シフォンです。クリームが焼き芋味というのが特に気になります…！見た目はシンプルなふわもち生シフォンと変わらな