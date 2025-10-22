メ～テレ（名古屋テレビ） 国内最大規模の工作機械の見本市が名古屋ではじまりました。 名古屋市港区の「ポートメッセなごや」で始まった「メカトロテックジャパン2025」には世界27の国と地域から524の企業と団体が出展しています。 1987年から2年に一度開催されていて、今年は20回目となります。 手術で使う繊細な医療器具を作り上げる工作機械や、普段見ることのできないその実演が披露されるなど、世界最