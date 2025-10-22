現代社会に生きるわたしたちにとって、切っても切り離せない親の介護問題。自分の親でも大変なのに、それが相手の親となれば夫婦間の揉めごとになることも…。今回ご紹介するのは、義母の介護をめぐる2つのお話です。「お遊びみたいな仕事だろ？」義父が介護を押しつけてきた！なにかにつけて嫌味を言ってくる義父。義母は物静かな性格で、義父のことをいつも静観していました。しかし…。夫よ、ちょっと都合がよすぎないかい…!?