153.89ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 153.00エンベロープ1%上限（10日間） 151.71現値 151.4910日移動平均 151.33一目均衡表・転換線 150.3021日移動平均 149.97エンベロープ1%下限（10日間） 149.38一目均衡表・基準線 148.21一目均衡表・雲（上限） 147.85200日移動平均 147.52100日移動平均 147.18一目均衡表・雲（下限） 146.71ボリンジャーバンド2