毎日王冠2着のホウオウビスケッツ（牡5＝奥村武）はWコース大きく先導する僚馬を目標にする形で、6F65秒6〜1F11秒4（いっぱい）。最後はしっかり追って、鋭く伸びた。騎乗した岩田康は「前走よりもグッと上がっている。落ち着きがあって、太め感もない」と上々の感触。奥村武師も「しっかり負荷をかけたが、毎日王冠（2着）の1週前より全然いい。落ち着きもあって、十分という感じがします。間隔を詰めて使うのはこの馬にいい