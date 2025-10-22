講演する北川進京都大特別教授＝22日午前、東京都江戸川区今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授（74）が22日、東京都内で講演し、世界中どこにでも存在する気体を活用する「ガスエイジ（気体の時代）に入っている」と強調した。ノーベル賞の受賞決定を受けて、日本化学会が企画した。北川さんは、多数の微小な穴で気体などを吸着できる新材料「金属有機構造体（MOF）」を開発。二酸化炭素（CO2）の回収などにつ