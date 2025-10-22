【ワシントン共同】世界で2024年の1年間に810万ヘクタールの森林が破壊され、1分当たりに換算するとサッカー場22面分の面積に相当するとの分析を、米環境シンクタンクの世界資源研究所などのチームが22日発表した。温暖化抑止に向けた取り組みを発電や運輸など部門別に45項目の指標で分析したが、「順調」と評価された指標は一つもなかった。温暖化対策の方向性を議論する国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）が11