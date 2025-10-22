アメリカのオープンAIは21日、対話型AIのチャットGPTを組み込んだブラウザの提供を始めたと発表しました。アメリカではAIを搭載したブラウザの開発が進んでいて、競争が激化しています。オープンAIが21日から提供を始めたのはブラウザの「チャットGPT アトラス」です。このブラウザにはチャットGPTが組み込まれていて、ネット検索をしたり、サイトを閲覧したりしながらAIに質問することができます。利用すればするほど賢くなるのが