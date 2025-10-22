千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。10月19日（日）の同番組では、相席スタート・山添寛の感情を取り戻すための治療として“元カノ”が登場する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、多額の借金を重ね、“心が無くなる病”＝「心無病」にかかってしまった山添を救うための緊急企画「今山添が危ない！心を取り戻せ！『心無病』山添救出スペシャル！」を実施。スタジオには、山添を知り