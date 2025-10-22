【アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」】 ニコニコ動画・ニコニコチャンネルにて配信中 【拡大画像へ】 ドワンゴは10月22日、「ニコニコ動画」および「ニコニコチャンネル」で配信中のアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」第1話の再生回数が100万回を突破したと発表した。 「野原ひろし 昼メシの流儀」は、「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載されている同名マンガのアニメ化作品。野原ひろ