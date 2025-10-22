イルグルムが大幅続伸している。２１日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の４８億円から４９億３０００万円（前の期比３５．６％増）へ、営業利益が２億円から２億７０００万円（同６４．６％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 主にコマース支援事業のＭ＆Ａにより、前期から子会社となったルビー・グループの業績が想定を上回ったこと