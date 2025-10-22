イワブチが大幅反発している。２１日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１万９０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．８０％）、または２億１０００万円としており、取得期間は１１月１日から１１月３０日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 出所：MINKABU PRESS