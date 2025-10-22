「海賊」と呼ばれた、若かりし出光佐三のエピソードを紹介します（写真：yu_photo／PIXTA）現在、日本有数の石油元売会社として日本経済の屋台骨を支える「出光興産」。ですが、明治44年に日本石油（現・ENEOS）の特約店として出発した当初、その経営はけっして順風満帆なものではなかったといいます。そんな「出光」を一代で大企業に育て上げた創業者・出光佐三の手腕とはどんなものだったのでしょうか。別冊宝島編集部の『出光佐