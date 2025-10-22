明星工業が３日続伸している。２１日の取引終了後、集計中の９月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の３３億円から２７億５０００万円（前年同期比２９．９％減）へ、純利益が２４億円から１８億５０００万円（同３７．１％減）へ下振れて着地したようだと発表。これを受けて朝方は安く始まったものの、織り込み済みとの見方からプラスに転じている。 売上高は２８０億円（同１１．３％減）の従来予想を据え置いた