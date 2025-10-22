午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４１、値下がり銘柄数は２２３、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、建設、繊維、機械、小売、ガラス・土石など。値下がりは非鉄金属、情報・通信、証券・商品。 出所：MINKABU PRESS