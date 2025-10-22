「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在でインタートレードが「買い予想数上昇」５位となっている。 ２２日の東証スタンダード市場で、インタートレが大幅に３日続伸。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが報じた。また、２１日には日銀の氷