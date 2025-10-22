カドーは10月22日から、加湿器「STEM（ステム）」シリーズの人気機種「STEM 700i（ステム700アイ）」の、限定カラーとなるブラックプレミアムモデルを、公式オンラインショップにて再販する。価格は5万4890円。●洗練された重厚感と上質で落ち着いた高級感今回再販される「STEM 700i」のブラックプレミアムモデルは、ブラックで統一され洗練された重厚感と、上質で落ち着いた高級感を実現している。トップパネルにはブラックア