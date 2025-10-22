「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、東京都内で開催される。今年は大学・社会人に即戦力となる好選手が揃っているのが特徴だが、将来性豊かな石垣元気投手（健大高崎）も1位指名での競合必至。世代ナンバーワン右腕を引き当てる球団はどこか、注目が集まる。 ■創価大の立石正広と人気を二分 創価大のスラッガー、立石正広内野手と人気を二分すると見られている石垣。常時150キロを投げ込む