仏RFIの中国語版サイトは21日、香港について「失業率が4％近くに上昇、失業率と破産件数が共にコロナ後の最高水準に」とする記事を掲載した。記事によると、香港政府は20日、7〜9月の失業率が3．9％だったと発表した。前月に発表された数字から0．2ポイント上昇し、2022年以降で最高を記録した。失業者数は15万5600人に達した。業種別の失業率では、建設業が7．2％、小売業が5．3％にそれぞれ上昇し、飲食業も6．4％と高止まりした