Photo:中川真知子 デジタルイノベーションの総合展 CEATEC。国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、3種類の量子コンピューターのモックアップを展示していました。量子コンピューターといえば、シャンデリア型の超伝導式しか見たことがなかったのですが、今は「中性原子」と「光」のバージョンもあるんですって。誰もが思い浮かべるのは「 超伝導量子コンピューター」