25日に開幕するソフトバンクとの日本シリーズに向け、阪神は22日、甲子園で調整を行った。雨模様の天気の中、主に室内での練習となり、佐藤輝、森下、大山らは室内での打撃練習を行った。藤川球児監督はドラフト会議前日のスカウト会議に参加するために東京に移動。ドラフトでの補強を軸に、この3年間で2度のリーグ優勝を果たしているだけに、23日のドラフト会議はチームにとって重要な意味を持っている。藤川監督もスカウトか