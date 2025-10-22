常に三色同順を求める男に、あちらの方から近づいてきた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第2試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）がかけたリーチに、守備力に定評がある渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が放銃。残り1枚だった高目を振り込み、萩原が三色同順を成立させるという、衝撃シーンが誕生した。【映像】萩原ワールド全開！鉄壁雀士からもぎ取った三色同順萩原といえば、アマチュア時代から三色同順をこよなく愛し