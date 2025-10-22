柘野啓輔容疑者の車両から押収されたペン型カメラ＝22日午前、愛知県警本部教員が女子児童らを盗撮しSNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警熱田署捜査本部は22日、少女の着替えを盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで北海道千歳市立中の教諭柘野啓輔容疑者（41）＝北海道北広島市＝を、東京都迷惑防止条例違反の疑いで豊島区立小の教諭沢田大樹容疑者（34）＝埼玉県朝霞市＝を再逮捕し