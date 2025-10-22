東京・浅草に、日本の美意識と創造性を世界へつなぐ新しい拠点「ENGAWA ASAKUSA（エンガワ アサクサ）」がオープンしました。運営は、訪日外国人向けのコミュニケーション支援を手がけるENGAWA株式会社です。Courtesy of ENGAWA2025年10月19日にグランドオープンを迎えた同店は、「世界と未来へつなぐ--日本の美とアイデアの発信拠点」をコンセプトに掲げています。浅草駅から徒歩3分、浅草寺から徒歩2分という好立地にあり、世界