俳優のアントニオ・バンデラス（６５）が、花嫁の父としての感動の胸中を明かした。今月１８日、娘のステラと長年のパートナーであるアレックス・グラジンスキーとスペインで挙式、バージンロードを娘と歩くことは人生で「最も美しい瞬間」だと語っていたようだ。 【写真】父と娘のほほえましい２ショット 式の直前に行われたオラ！誌とのインタビューでバンデラスはこう話していた。「