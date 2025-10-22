日本ハムは２２日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で石川直也投手、福田俊投手、育成の山本晃大投手、平田大樹外野手の４選手に来季契約を結ばないことを通達した。山形中央から１４年のドラフト４位で入団した石川は、１８年に５２登板で１８ホールド、１９セーブ、防御率２・５９でブレイク。１９年には６０登板を果たした。身長１９２センチから投げ下ろす最速１５６キロとフォークを武器に、栗山政権のプルペン陣を支えた。２０