シンガー・ソングライターの山下達郎が２２日、１９９１年に発売した名アルバム「ＡＲＴＩＳＡＮ」をアナログ盤とカセットで再発売し、同作に収録されている曲「アトムの子」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。同曲は「鉄腕アトム」を手がけた手塚治虫さんへのトリビュートソング。「手塚さんがアトムに託した夢や志は時代を超えていつまでも生き続ける」という山下の思いが込められた作品になっている。今回公開され