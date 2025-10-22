大阪市此花区にあるリーベルホテル大阪が、2025年11月13日(木)にホテル開業6周年を迎えます。2025年10月22日(水)より6周年を記念した期間限定の特別プランが販売されます！ホテルステイを存分に楽しめる特典付き宿泊プランや、ディナーの特別価格販売など、記念の年を彩る企画が用意されています。 リーベルホテル大阪 開業6周年記念 特別プラン 2025年11月13日に開業6周年を迎えるリーベルホテル大阪。“6”にち