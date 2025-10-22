巨人・坂本勇人内野手が２２日、セ・リーグ９、１０月度の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した。９月１３日の阪神戦（東京ドーム）の９回１死二、三塁の場面で、代打で出場して逆転サヨナラ２点打。自身４度目の選出となり、「たくさん選んでいただいて、普段の練習を頑張って良かったなと思います」と声を弾ませた。シーズン最後の伝統の一戦で劇的な勝利。「阪神巨人戦の最終戦で、すごくいい緊張感の中でいい場面で打てて良