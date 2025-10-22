俳優の鈴木福が２２日、都内で「全国統一セルフケア検定公開記念イベント」に出席した。医薬品を手がける「第一三共」が健康のためのセルフケアを啓発するイベント。現役高校生と「セルフケア検定対決」に取り組んだ福は全問正解し「負けなくて良かったです」と胸をなで下ろした。同じく高校生も全問正解し、福と対決した感想について問われると「マルマルモリモリしていた福君がこんなに大きく成長していてびっくりしまし