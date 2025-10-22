ラグビー日本代表が25日(土)、ワールドカップで2度の優勝を誇る強豪オーストラリア代表に挑みます。その大一番に向けて、「超速ラグビー」の要、スクラムハーフの藤原忍選手がオーストラリア代表の印象と意気込みを語りました。「もうフィジカル。フォワードで寄ったところのスペースにバックスが攻めるみたいな。あとはキックを使いながらエリアを取ってくる印象」「フィジー戦で課題が出たことをまず修正しつつ、自分たちもアタ