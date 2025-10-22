俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。芸能一家で困ったことを明かす場面があった。大の父は謙、妹は女優の杏という芸能一家。「役者一家はいろいろ大変っぽい」とのイメージを振られた大は「〇」の札を掲げてみせた。謙との関係について「いろいろ大変な部分はあったんですよね。名前がまあ近いし、顔も似てるって言ったら似てる。声も似てるんですよ」と大。