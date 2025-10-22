タレントの鈴木奈々（37）が22日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの写真を披露した。鈴木は「この間、益若つばさちゃんと中村麻美ちゃんと焼肉に行きました！」と書き出し、「2人とも肌が綺麗で小顔！」と伝えた。そして「可愛すぎるお二人と遊んで美意識上がりました」と続け、タレントの益若つばさ、元女優の中村麻美さんとの写真をアップ。「美容の情報交換し合ったり恋バナしたり楽しかった」とつづった