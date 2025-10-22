ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM（MIM〈ミム〉）」は、館内ツアーガイドとして自律移動型案内ロボット「Temi V3」を導入、9月から本格運用を開始した。終日無人で自動運行できるロボットガイドツアーの本格導入は、国内で初めての取り組みとなる。館内ツアー最初のエリア「大地の蔵」で、これまで専門ガイドが担当していた約15分の定時ツアーを、ロボットが完全自動で実施する。順路に沿って来館者を誘導し