木原官房長官はきょう、アメリカのトランプ大統領が来週27日から29日の日程で来日すると発表しました。滞在中、天皇陛下と会見し、高市総理と会談する予定です。木原稔 官房長官「トランプ大統領をお迎えすることは、日米同盟の更なる強化にとって極めて有意義な機会であり、日本政府として、トランプ大統領の訪日を心から歓迎します」木原官房長官はきょう午前の記者会見で、来週27日から29日の日程で「公式実務者訪問賓客」