２２日午前９時４５分頃、東京都新宿区市谷本村町の防衛省敷地内で、「作業中にエレベーター内に人が転落した」と１１９番があった。警視庁牛込署によると、小型運搬車「ターレ」を運転していた同省の男性技官（６０）が、エレベーターのかごが上下する空間に約５メートル転落し、病院に搬送されたが間もなく死亡が確認された。技官はターレを作業用の大型エレベーターに向けて前進させた際に転落したとみられ、同署が詳しい経