シンガー・ソングライター山下達郎（72）のデビュー50周年を記念して、1983年（昭58）から93年にかけて発売された、MOONレーベルのアルバム6作品が、アナログ盤とカセットで5月から再発売されている。シリーズ「TATSURO YAMASHITA MOON VINYL COLLECTION」の一環として、91年の「ARTISAN」が22日、LPとカセットで再発売された。この再発盤の発売を記念して、収録曲「アトムの子」のミュージック・ビデオが新たに作成され、公開した