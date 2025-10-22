ユナイテッド航空は、2026年夏スケジュールを発表した。ニューアーク/ニューヨークから、スプリットへ4月30日から週3往復、バーリへ5月1日から週4往復、グラスゴーへ5月8日から1日1往復、サンティアゴ・デ・コンポステーラへ5月22日から週3往復、ソウル/仁川へ9月4日から1日1往復で新たに乗り入れる。さらにテルアビブへは3月28日から週18往復に増便する。ワシントンからは、レイキャビクへ5月21日から1日1往復で乗り入れる。また