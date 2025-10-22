モーニング娘。の元メンバーでタレントの保田圭が21日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子と相席スタートの山粼ケイとの交流を報告した。この日、保田は「ケイの会でランチからのお買い物」というタイトルでブログを更新。「ランチしてお買い物してアイス食べてきた」と報告し、江上と山粼との3ショットを公開した。続けて「西松屋で子供達のスリーパーもお揃いでGET」したことを明かし「DAISO