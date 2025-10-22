タレントの辻希美が21日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの遠足のために作ったキャラクター弁当を公開した。この日、辻は「今日はコアの遠足でお弁当だったのでコアが好きなトゥントゥントゥンサフールのお弁当にしてみました」と報告し、キャラクターを模した手作り弁当の写真を公開した。続けて「全然似てないけど笑」と謙遜しつつも「朝コアに見せたら喜んでくれたので良かったです」と幸空くんが喜んでいたこと