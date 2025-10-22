能登半島地震で被害を受け、空き家となっていた建物に侵入し物品を盗もうとしたとして、警察は21日、金沢市に住む自称・解体作業員の26歳の男を逮捕しました。邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む自称・解体作業員の26歳の男です。警察によりますと、男は今年7月2日から3日にかけての深夜、珠洲市内の70代男性が管理する空き家に侵入し、家屋の中を物色した疑いがもたれています。被害を受けた男性はかつてこ