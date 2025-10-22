山形県山形市によりますと、22日の午前9時40分ごろ、山形市長苗代でクマ足跡が確認されたということです。 【写真を見る】【地図あり】山形市長苗代でクマ足跡あかねヶ丘陸上競技場近く ■目撃か所 ■今週の山形市内の目撃など（けさの案件のぞく） 10月22日（水曜）午前7時50分頃蔵王山田地内の山林にてクマ1頭を目撃10月22日（水曜）午前8時16分頃大字高沢地内の路上にてクマ1頭を目撃10月21日（火曜）午後2時