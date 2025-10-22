ソフトバンクは、同社が販売する「Xperia 1 VII」に、Android 16へのバージョンアップを含むソフトウェアアップデートの提供を開始した。 今回のアップデートには、Android 16へのバージョンアップのほか、セキュリティの向上が含まれる。更新後のビルド番号は「71.1.A.2.90」。