東京商工リサーチが10月21日、第16回「地ビールメーカー動向」調査の結果を公開した。主な地ビール・クラフトビールメーカー45社の2025年1-8月の総出荷量は7,428kℓで、前年同期を0.5％上回ったという。出荷量の増加は2年ぶりとのこと。しかし、5月から4カ月連続で出荷量は前年同月を下回り、その要因としては、酷暑による外出控えや値上げが考えられるという。○出荷量、減少が増加を上回る地ビールメーカー45社の2025年1〜8