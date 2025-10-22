日本ゴルフツアー機構（JGTO）は22日、歴代会長で名誉会長を務めた海老沢勝二（えびさわ・かつじ）氏が19日に死去したと発表した。91歳だった。NHK会長などを歴任した海老沢氏は2008年JGTO理事に就任。12年3月に小泉直氏の後任としてJGTO会長に就任。2期4年に渡り男子ゴルフ界をけん引し、2016年3月からは青木功氏に会長の座を譲り、名誉会長を務めた。通夜は27日午後6時から、葬儀・告別式は28日午前10時30分から東京都台東