みやざきフェニックス・リーグの巨人―阪神戦（アイビー）は、降雨のため中止となった。巨人ナインは室内練習場で２３日の次戦へ向けて調整。投手はブルペン投球、野手は打撃練習などを行った。同戦は「和歌山県由良町デー」と開催予定だったこともあり、練習後には同町の観光ＰＲキャラクター「ゆらの助」が球場を訪問。高級魚として知られ、同町の特産である「近大クエ」５匹（約１５キロ）が球団に贈呈された。「ゆらの助」