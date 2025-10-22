東京・市谷にある防衛省の施設で、作業用の車両がエレベーターの扉を突き破って中に転落したとみられる事故があり、運転していた男性職員が意識不明の重体となっています。警視庁によりますと、22日午前9時半すぎ、新宿区市谷本村町にある防衛省の施設で、「エレベーターに落ちていった」と119番通報がありました。施設内で作業車を運転していた防衛省職員で60歳の男性技官がエレベーターに乗ろうとした際に、地上1階部分から地下2